En alguna conferencia previa había anticipado, solapadamente, su enojo, pero anoche, Ricardo Zielinski estalló bajo el argumentos de arbitrajes que perjudican a Belgrano.

“El segundo tiempo no fue bueno… pero después está el tema del árbitro. En el penal el que agarra es el jugador de Argentinos. No puede cobrar todas las chiquitas en contra, amonestarnos a todos los jugadores… hoy nos perjudicó un montón. Lo del penal fue vergüenza", sentenció.

El contexto es la eliminación de su equipo en las semifinales de Copa Argentina, tras caer 2-1 en Rosario.

Visiblemente enfadado, adujo: “¿Cuántas veces nos van a cagar? Terminanlá de perjudicarnos. Laburamos todos, necesitamos el laburo, pero creo que hay árbitros que se hacen los tontos, y quedan bien con determinada gente".

Sobre el tema, continuó diciendo que “no hablo de los árbitros hace diez años”, sin embargo "llega un momento en que te hinchás los quinotos. Pero ahora, ¿van a hacer algo?".

Apuntando a la figura de Yael Falcón Pérez, remarcó: “Lo mínimo que queremos es un tipo se comprometa para que sea parejo, no uno que maneje el partido. La frutilla del postre fue que parecía que buscaba una situación para cobrar el penal”.