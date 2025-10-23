Todo transcurría con normalidad en la transmisión de ESPN 2 y Disney+ del partido entre Eintracht Frankfurt y Liverpool, por la Champions League. El segundo tiempo recién comenzaba cuando ocurrió algo totalmente inesperado.

Mientras la pelota rodaba en Alemania, la señal se cortó de repente y, por error, se activó la cámara interna del estudio en Buenos Aires, donde estaban el Bambino Pons y Jorge Baravalle.

Durante varios segundos, los televidentes pudieron ver en pantalla a los dos intentando comunicarse con el control. Con señas, gestos y miradas de desconcierto, trataron de avisar que la transmisión del partido se había caído.

El blooper duró apenas unos instantes, pero fue suficiente para que las redes estallaran. En cuanto volvió la imagen del encuentro, el Bambino Pons rompió el silencio con una frase que ya es meme: “¿Se vio?”.

El momento quedó registrado, se viralizó en X y TikTok, y sumó un nuevo capítulo a la larga lista de perlitas televisivas del histórico relator.