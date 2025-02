"¿Tuviste una semana difícil?" La durísima respuesta de Toviggino a Raúl Cascini

Una vez más apareció la polémica en el fútbol argentino. En el duelo que Racing derrotó 2 a 0 a Boca por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025, dejó algunas jugadas controversiales. Y quejas. Tras el partido, Alfredo Cascini, integrante del Consejo del Fútbol xeneize, disparó contra el arbitraje. Pero en las últimas horas tuvo la respuesta de un alto directivo de la AFA. Pablo Toviggino volvió a aparecer en las redes sociales, fiel a su estilo, le respondió al exfutbolista.

Raúl Cascini había expresado su malestar contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El integrante de la mesa chica de las decisiones del fútbol de Boca se focalizó en algunas acciones en particular: por el lateral que realizó Gastón Martirena, que derivó en el gol de Luciano Vietto, y que sacó varios metros más adelante del sector en el que se fue la pelota; también reclamó una infracción del mismo jugador que entienden debía ser para tarjeta roja (sobre Marcelo Saracchi) y porque no le cobraron un supuesto penal a Boca por una mano de Juan Nardoni, cuando todavía el marcador estaba 1 a 0.

Sobre esto, dijo: “Yo creo y veo lo mismo que ven todos, ¿se acuerdan en esta cancha la mano de Jonathan Gómez? Después, en un viaje el árbitro nos reconoció que había sido penal, mira vos. Parece que siempre que venimos a esta cancha nos roban, porque la palabra es esa. Debe tener buena relación Racing con la AFA. La de Martirena es expulsión”, comentó Cascini.

Y continuó: “Estaba atento el cuerpo técnico de ellos (por sacar a Martirena tras ser amonestado por una infracción), pero el árbitro otra vez se equivoca en contra de nosotros, y después en la cancha de Boca ven todas las jugadas para ver qué nos anulan. Ya estamos cansados de todo esto, miren que no hablamos nunca y tratamos de tener perfil bajo, pero esto es demasiado”.

Cascini estaba dispuesto a no dejar de quejarse por la tarea del arbitraje: “La verdad es que estamos cansados, es algo que ven todos ustedes también. Tenemos que mejorar en lo futbolístico, no hay excusas en ese sentido, pero cuando las cosas son, son. Estamos cansados de callarnos, y cada vez que venimos a esta cancha algo nos pasa”.

Pero tras esas declaraciones, Pablo Toviggino, la mano derecha de Claudio Tapia, presidente de la AFA, le apuntó con todo a través de su cuenta de la red social X: “Hay una lucha que se lleva en silencio, desde la indiferencia crítica, aunque de eso no entiendes nada. ¿Tuviste una semana difícil? Por qué los psicólogos dicen que ceder a las lágrimas puede aportar beneficios para la salud mental. Avísame, yo tengo uno que se lo recomendé a varios !!”, contraatacó el dirigente de la AFA.

No es la primera vez que Toviggino utiliza sus redes sociales para responder a críticas arbitrales y otras cuestiones. En la lista hay muchísimos más cruces.

En noviembre del año pasado Rodolfo D’Onofrio escribió durante un partido de River ante Barracas Central: “Estoy viendo a River, es una vergüenza el arbitraje. No se juega. Estamos matando al fútbol de Argentina”. Horas después, llegaría la zancadilla de Toviggino, que, de paso, le apuntó otra vez a Daniel Scioli por una controversia creciente: las sociedades anónimas deportivas. “¡Que pasó! ¿Te dieron ganas de postear? ¡Septiembre la última vez! Bueno, amigo, vos también fuiste dirigente deportivo. Te bancamos en esta, ya que estás atrás de alguna designación del Gobierno Nacional. Ojalá sirva para que lo hagan. ¡Preferible vos al Motonauta Traidor!”, respondió el dirigente de la AFA.

Toviggino suele ir más allá en sus mensajes. Y no deja pasar ninguna crítica que roce el trabajo de la AFA o los arbitrajes. Por ejemplo, fue muy duro con Lautaro Acosta, delantero de Lanús, al que trató de “mano larga” y al que le deseó un olvidado retiro. Vale recordar que Acosta había tenido problemas judiciales por presunta violencia de género.

Aunque el cruce más recordado de Toviggino fue con Carlos Tevez cuando era entrenador de Independiente. El Apache estalló con el arbitraje de Pablo Dóvalo en un Barracas Central 1 vs. Independiente 1, en la cancha de Huracán. “Hablé antes del partido. Ya sabíamos que jugábamos contra 14 […] Sabés que cuando jugás esta clase de partidos (por el rival), jugás con 14. No jugás contra 11. Eso fue lo que les dije a los futbolistas. Así es muy difícil”, sentenció Tevez, el 5 de marzo de 2024. Pero Toviggino agarró el teclado y le respondió: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!”.

La más reciente fue contra Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes habló del acuerdo con el empresario Foster Gillett y fue muy crítico sobre la AFA: “Va a ser un camino de transformación del fútbol argentino, porque es una necesidad. A partir de eso creo que es donde se cimenta, sobre todo nuestra forma de gestión y esta transición en algo nuevo. Nos seguimos alimentado de ese discurso de que el club es de los socios, para después mandarte a jugar a Santiago del Estero, te hacen hacer 5.000 kilómetros y cobrarte la entrada. Eso no es pensar en la gente, es pensar en el negocio de ellos”, había dicho la Bruja en diciembre de 2024.

Con estas palabras, El tesorero de la AFA, escribió el 1° de enero de 2025: “¡No, Sir Pecho Frío! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes! Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al fútbol argentino, el mismo que es campeón del mundo y bicampeón de América. Hoy, posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global”, expuso Toviggino en el comienzo de su texto.

“Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie. Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es, CONTRAER UNA DEUDA MONSTRUOSA, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que NO estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estás inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendés presentarlo”, continuó el dirigente que, al parecer, no le escapa a ninguna crítica sobre su gestión al lado de Tapia.

