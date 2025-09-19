.
Fútbol
Copa Libertadores: Estudiantes cayó ante Flamengo en el Maracaná
El Pincha cayó 2-1 por la ida de los cuartos de final. Pedro y Varela marcaron para el Mengão y Guido Carrillo descontó en tiempo de descuento. La vuelta será el próximo jueves en La Plata.
FORMULA UNO
Colapinto vuelve a Bakú: desafío y esperanza en el circuito de sus primeros puntos en F1
Franco Colapinto regresa a Bakú, escenario de sus primeros puntos en F1. Aunque su Alpine presenta desafíos, el piloto argentino confía en progresar y en buscar un buen resultado.
Ayuda provincial
Martín Llaryora anunció un aumento histórico para equipos de salud
El gobernador de Córdoba confirmó un incremento promedio de $300 mil para 2.833 profesionales y técnicos del sector. El plan incluye, además, la reactivación de la carrera administrativa con ascensos vinculados a la capacitación y al desempeño.
