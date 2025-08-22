La Municipalidad de Córdoba organiza el primer Campus Formativo de Fútbol Femenino en Córdoba.

La propuesta, abierta a toda la comunidad, se lleva adelante en el Museo de la Industria “Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín”, en barrio General Paz. El campus, que arrancó ayer, continuará este viernes 22 de agosto, de 15:30 a 19:30 horas, con modalidad teórica presencial y certificación.

La iniciativa busca consolidar un espacio de formación, intercambio y reflexión que aporte al desarrollo del fútbol femenino como construcción social y cultural.

En diálogo con Ahora Noticias, de Canal 10, Dana González, del Dpto. de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, celebró la iniciativa y marcó la necesidad del espacio: “Hay diferentes clubes de la ciudad de Córdoba y del interior que viajaron para estar en este Campus y para llevarse las herramientas. Los contenidos que se dan acá fueron una construcción colectiva con las jugadoras y dirigentes que son las que habitan la cancha, y eso le da un sabor especial”, remarcó.

Ayer arrancaron los seminarios con referentes del fútbol, foros de debate, actividades recreativas y propuestas culturales. Participan jugadoras en actividad y retiradas, entrenadoras, cuerpos técnicos, árbitras, dirigentes deportivos y referentes históricos del fútbol femenino cordobés.

EL EVENTO REQUIERE INSCRPCIÓN PREVIA: LINK PARA INSCRIBIRSE .

El campus cuenta con la organización de la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, junto al ente BioCórdoba, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano y la Red Internacional de Promotores ODS.

El cierre de la actividad será este viernes a las 19, con una conferencia de prensa que reunirá a figuras del fútbol femenino a nivel local, nacional e internacional, coordinada por Adrián Ambasch.