El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, podría apartar en las próximas horas al director deportivo Eric Abidal, a raíz de la crisis abierta por las declaraciones en las que justificó la destitución del ex entrenador Ernesto Valverde aludiendo a los jugadores y que motivó la respuesta del capitán del equipo, Lionel Messi.



Bartomeu, quien está de viaje por temas privados, planea adelantar su regreso a Barcelona para reunirse con Abidal y tomar luego la decisión, según consignó la agencia EFE.



La situación se generó luego de las declaraciones realizadas por Abidal tanto en el diario 'Sport' como en 'Mundo Deportivo' cuando fijo que "con Valverde varios jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. La relación entre el entrenador y el vestuario fue buena, pero hay cosas que puedo oler como ex jugador", reveló Abidal.

e inmediato Messi respondió por medio de su cuenta en Instagram: "Habría que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos los jugadores".



Por su parte, en rueda de prensa, el entrenador Quique Setién prefirió esta mañana no hablar de la polémica desatada.



"Hay cosas que escapan a mi control y solo quiero hablar de fútbol", dijo Setién a los periodistas en la previa del partido de mañana por la Copa del Rey cuando el Barcelona visite a al Athletic de Bilbao en el estadio San Mames por los cuartos de final.

Fuente: Agencia Télam