La selección boliviana logró una clasificación histórica al repechaje del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 sobre Brasil en el Estadio Municipal El Alto el 9 de septiembre de 2025. Este triunfo, combinado con la derrota de Venezuela ante Colombia, selló el destino de La Verde rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El partido decisivo, correspondiente a la Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, estuvo marcado por un polémico penal que derivó en el único gol del encuentro. El autor del tanto fue Miguel Terceros, quien convirtió desde los doce pasos a los 48 minutos del primer tiempo. La jugada fue cobrada por el árbitro Cristián Garay Reyes, con ayuda del VAR, tras una falta cometida por Bruno Guimarães. El encuentro también estuvo condicionado por la altura de El Alto, que causó fatiga en los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Bolivia llegó a esta última fecha con la necesidad de ganar a Brasil y que Venezuela perdiera o empatara contra Colombia. La Vinotinto, con 18 unidades, enfrentaba a Colombia, que terminaría goleándola 6-3. El desarrollo de ese partido fue crucial: aunque Venezuela llegó a estar en ventaja por 2-1, lo que dejaba a Bolivia fuera del repechaje en ese momento, la remontada de Colombia, que se impuso 3-2, luego 4-2 y finalmente 5-2, fue clave para la clasificación boliviana.

La selección boliviana, bajo la dirección de Óscar Villegas, presentó una formación con Carlos Lampe en el arco y Miguel Terceros en el ataque. Por su parte, Brasil, ya clasificado para el Mundial 2026, jugó con un equipo que incluyó "nuevos jugadores" convocados por Carlo Ancelotti, destacando la ausencia de estrellas como Rodrygo, Neymar y Vinícius.

Este logro marca un hito para Bolivia, que por primera vez desde la edición de 1994 llega con posibilidades a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y asegura su lugar en el repechaje, que tendrá un nuevo formato y se disputará en marzo de 2026.