El ex jugador de Talleres, Emanuel "Bebelo" Reynoso, ya no entrena junto a sus compañeros de Boca Juniors. Si casi segura partida a Estados Unidos para jugar la Premier Soccer League lo ha llevado a entrenar en el predio xeneize, pero no junto al plantel dirigido por Miguel Ángel Russo.

Eso es así porque es casi un hecho su transferencia a Minessota United, a cambio de 5.500.000 dólares por un contrato de cinco años. Esto se concretaría en las próximas horas ya que es inminente la apertura del libro de pases en aquel país.

"Bebelo" no pudo desplegar su mejor fútbol en el equipo xeneize, en el que fue titular en varias oportunidades. Con chispazos de su talento, no tuvo continuidad en el juego como para sostenerse como titular.

Reynoso tuvo un periodo en Talleres de 2014 a 2017, en el que mostró su versión más vistosa y productiva, lo que lo llevó al club de La Ribera. En Boca, en tres años, jugó 66 partidos y convirtió cinco goles.