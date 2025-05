Con River y Boca como representantes argentinos, en junio tendrá lugar el esperado Mundial de Clubes 2025, el próximo y novedoso torneo que se disputará en Estados Unidos y que contará con 32 equipos.

Cuándo se juega el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes se desarrollará en Estados Unidos desde el 15 de junio hasta el 13 de julio de 2025.

Cuándo debuta Boca en el Mundial de Clubes 2025

El próximo compromiso de Boca es justamente por el Mundial de Clubes. El debut será en Miami, ante Benfica de Portugal, el próximo lunes 16 de junio a las 20.00.

Fixture de los Xeneizes

Lunes 16 de junio: Boca vs. Benfica, 20:00 (ARG). Estadio: Miami

Viernes 20 de junio: Bayern Munich vs. Boca, 23:00 (ARG). Estadio: Miami

Martes 24 de junio: Auckland City vs. Boca, 17:00 (ARG). Estadio: Nashville