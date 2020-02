TAPIA VS MACRI

Claudio Tapia, presidente de la AFA apuntó contra el ex presidente de la Nación: "Macri no representa al fútbol argentino. Nos hubiera gustado ser parte o convidado antes de que se designe para un cargo tan importante a un argentino. Creo que realmente nosotros debemos ser cuidadosos cuando se toma una decisión de este tipo. Es lo mismo que si tomo una decisión de poner en un cargo importante del fútbol argentino a algún miembro sin que se lo comunique a los demás. Creo que no está bien", sostuvo el presidente de la AFA en declaraciones a CNN en español.

Las relaciones entre Tapia y Macri pasaron por varios vaivenes. Muchos recuerdan cuando Chiqui lo invitó al predio de la AFA para sacarse fotos con los futbolistas de la Selección Argentina, entre ellos el capitán Lionel Messi. "Macri está pendiente de la Selección, está comprometido", dijo entonces el máximo dirigente de la AFA sobre el interés del presidente de la Nación por el fútbol y por el Mundial de Rusia que se avecinaba. Pero, los tiempos cambian y también las opiniones, parece.

Antes de que el plantel de la Selección Argentina partiera a Barcelona, donde el equipo nacional continuó la puesta a punto antes de emprender su viaje al territorio ruso, el presidente Macri visitó a los jugadores para desearles éxitos en el Mundial de Rusia 2018. Del encuentro participaron el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el entonces presidente de Boca y vice de la AFA, Daniel Angelici, entre otros dirigentes.