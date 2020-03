El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se refirió al efecto económico del coronavirus en el fútbol económico, pero priorizó la cuestión sanitaria por sobre todas las cosas, al tiempo que destacó la actitud que tuvieron algunos clubes al facilitar sus instalaciones a las personas sin contención social o por cualquier otra circunstancia.

"El fútbol siempre ha sido solidario. Cuando hablé con los dirigentes de Newell's y Central, y me dijeron de la iniciativa, lo celebré. El fútbol, así como también es un deporte mundial, tiene cosas de solidaridad, de rol social".

El titular de la AFA habló con la revista Olé sobre lo difícil que es para los clubes sobrellevar los efectos económicos de la pandemia generada por el coronavirus y diferenció las consecuencias según sean las entidades afectadas.

"Desde lo económico va a ser el daño más grande que vamos a sufrir en el fútbol argentino: por todos los compromisos, por los contratos vigentes, por los ingresos que los clubes van a dejar de recibir. Porque el socio va a dejar de pagar su cuota o el abonado va a reclamar su abono, y porque vas a tener a los clubes cerrados por un tiempo. Vas a dejar de genera ingresos y sí vas a tener egresos, porque hay obligaciones vigentes que cumplir", declaró el Chiqui en una entrevista con Olé. "Habrá que hacer un análisis profundo de cada una de las instituciones para después ver cuáles son las decisiones a futuro a tomar para ir saliendo de esta situación. Porque no todas las situaciones son iguales. No es lo mismo los clubes chicos, los clubes grandes y los de ascenso".

Sobre lo que puede ocurrir con la Copa de la Superliga y los torneos internacionales en los que participan los equipos argentino, Tapia manifestó lo siguiente: "El único escenario que hoy imagino es el que tome el fútbol mundial. Lo que suceda ahí, va a suceder en el mundo. Según la evolución de la pandemia, tenemos la posibilidad diferente de que en junio/julio, sin Copa América, poder usar esas fechas para poder terminar los torneos, pero esto es día a día. Con todas las competencias futuras se vino tomando de la misma manera. Y no entiendo por qué no se suspendieron aún los Juegos Olímpicos de Tokio, estamos muy cerca de esa fecha, y hay deportistas que no pudieron clasificarse o no van a poder desarrollar la preparación adecuada".