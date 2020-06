El regreso a la competencia para el candidato más firme a quedarse con la Serie A en Italia ha sido traumático. La derrota en la final de la Copa frente al Nápoli ha generado un torrente de críticas en general y a su gran figura en particular.

Cristiano Ronaldo estuvo ausente en el desarrollo del partido y encima se reservó para patear el último penal en la definición y se quedó con las ganas. Por otra parte salieron a la luz algunos cortocircuitos con el entrenador Maurizio Sarri, por la manera de jugar y sobre todo por su posición en el engranaje colectivo del equipo. CR7 no se siente cómodo siendo el centrodelantero y ahora no lo disimula. Además los dirigentes aún le reclaman las dilaciones del portugués para regresar a los entrenamientos.

Tampoco ayudaron las declaraciones de su hermana en las redes sociales. Elma Aveiro, escribió minutos después de la derrota: "¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros … No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”.

Por primera vez en su carrera el luso perdió dos finales consecutivas, la anterior fue frente a la Lazio por la Supercopa italiana. Según La Gazzetta dello Sport y Calciomercato, el ex Sporting Lisboa y Manchester United puso como condición ganar un título para seguir defendiendo la camiseta bianconera la próxima temporada, pese a tener contrato hasta junio de 2022.

Juventus es el actual líder de la Serie A, con un sólo punto de ventaja sobre la Lazio, cuando restan 12 fechas para su finalización. También sigue en carrera en la Champions League, el gran objetivo de la institución de Turín, teniendo que enfrentar al Lyon de Francia en la instancia de octavos de final del torneo.