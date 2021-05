¿Cumplirle al "Cacique" Medina, el objetivo de Fassi?

Durante la presente temporada, el Presidente de Talleres, Andrés Fassi dijo en una conferencia de prensa que le había fallado al entrenador porque no había concretado los refuerzos solicitados.

Más allá de la renovación del contrato del Cacique (el actual vence en Diciembre) daría la impresión que el D.T. quiere que el presidente traiga los refuerzos solicitados o acordados de común acuerdo, entre ambos.

Queda bien claro que de no ser de esta forma el uruguayo no seguiría al frente del plantel albiazul, y también habría quedado bien aclarado que si Fassi no vende uno o dos jugadores (Navarro, Valoyes, Hincapié) no podrá reforzar al equipo que viene de hacer, con un plantel corto, una gran temporada.