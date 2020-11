Dani Alves se entendía a la perfección con Lionel Messi en el campo de juego. Entre los dos adornaban el sector derecho de Barcelona con lujos y efectividad. Era un placer verlos jugar.

La salida del brasileño cortó ese vínculo estéticamente maravilloso. El bahiano se fue a jugar a Juventus y dejó un hueco que nunca pudo ser cubierto por sus reemplazantes. A más de cuatro años de su salida, el lateral-volante de San Pablo habló sobre esa circunstancia, un golpe que nunca pudo asimilar futbolísticamente el equipo azulgrana.

“Yo fui a la Juve a demostrar que tenía nivel para el Barcelona. Sabía que me necesitaban y yo sabía que quería estar ahí, porque es mi casa, es lo que amo. Y se lo dije, porque sabía que no iba a seguir en la Juve, los primeros meses ahí fueron los peores”, dijo en una nota a la cadena radial catalana RAC1.

El a veces capitán de la selección brasileña criticó a la dirigencia encabezada por Josep María Bartomeu al no reconocer que el equipo necesitaba de sus servicios; algo contrario a las ganas de volver que reconoció tener él.

“Ellos me necesitaban y yo a ellos porque yo amaba el Barça. No iba a seguir en la Juventus. Volvía gratis. No tuvieron pelotas para decir que se equivocaron conmigo. Yo tuve las pelotas de decir que era mi casa y quería regresar”.