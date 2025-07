La Selección Argentina de fútbol femenino, dirigida por Germán Portanova, ha comenzado su participación en la Copa América, que se disputa en Ecuador, con un sólido triunfo de 1-0 frente a Uruguay. Este resultado marcó el debut del equipo argentino en el grupo A del certamen continental, luego de haber quedado libre en la primera fecha.

El único tanto del encuentro fue obra de Florencia Bonsegundo, quien anotó a los 76 minutos de juego, asegurando los primeros tres puntos para la Albiceleste. Bonsegundo, una de las figuras del seleccionado junto a Yamila Rodríguez, había incluso predicho su gol, según reveló su amiga y compañera de equipo, Betina Soriano: "Me dijo ‘Hoy voy a hacer un gol. Mañana voy a hacer un gol, por ayer también’".

Una de las protagonistas destacadas de este debut fue Betina Soriano, la volante cordobesa de Belgrano, cuya convocatoria sorprendió y quien se ganó un lugar como titular desde el arranque. Soriano expresó su profunda satisfacción y compromiso con la camiseta albiceleste, la cual le costó mucho volver a vestir. "No quería defraudar al cuerpo técnico, a mi gente, a mis compañeras. Lo vengo trabajando hace cuatro semanas y el hecho de debutar hoy me quería comer la cancha. Con garra y corazón, salieron o no las cosas, siempre luchando y dejándolo todo por la camiseta. Eso es lo mejor para mí", afirmó la mediocampista, que jugó 87 minutos.

Tras el partido, Florencia Bonsegundo también compartió su felicidad por el resultado, destacando la dificultad del rival: "Estoy feliz porque era un comienzo muy complicado, ante un rival muy difícil. Ellas ya habían tenido su debut, y ahora nos tocaba a nosotras sacarnos ese nerviosismo. Creo que en el primer tiempo se notó, pero pudimos sacar el partido adelante".

Un detalle emotivo que sirvió de motivación para las jugadoras fue preparado por las capitanas y los utileros: colocaron una fotografía de las familias de cada jugadora junto a la indumentaria. "Fue algo que nos prepararon, en cada lugar había una foto de sorpresa. Muy contentas. Estaba mi familia, mi pareja y mi perro. Son quienes nos apoyan y nos aguantan", agregó Soriano.

En cuanto al contexto del grupo A, las dos primeras selecciones avanzarán a semifinales. Actualmente, el anfitrión, Ecuador, lidera la zona tras haber empatado 2-2 con Uruguay y vencer 3-1 a Perú. Chile, que descansó en la segunda jornada, había ganado su partido de la primera fecha contra Perú por 3-0.

La próxima fecha verá a Uruguay enfrentar a Perú, mientras que la Selección Argentina se medirá con Chile el próximo viernes. Ecuador, en esta ocasión, tendrá jornada de descanso. Es crucial destacar la importancia de este torneo, ya que los finalistas se clasificarán directamente para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que las selecciones que finalicen en el tercer, cuarto y quinto lugar obtendrán un cupo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La Albiceleste ha dado el primer paso con el pie derecho en busca de estos importantes objetivos.