Las Panteras tuvieron un debut soñado en el Mundial de Vóleibol Tailandia 2025 al imponerse sobre la República Checa con parciales de 18-25, 25-23, 25-17 y 26-24. Este triunfo es fundamental para superar la fase de grupos y marca un hito que Argentina traspasó con gran jerarquía y solidez. La victoria es aún más significativa si se considera que la República Checa fue la revelación de la VNL 2025 y se ubicaba en el puesto 13.º del ranking mundial antes del encuentro.

El partido fue un verdadero desafío, con Argentina manteniendo la calma y el control de la situación después de perder ampliamente el primer set. La capitana Victoria Mayer, cuyo festejo evidenció la trabajada victoria, lideró a un equipo que mostró una gran fortaleza psicológica. La irrupción ofensiva de Bianca Cugno fue determinante, sumando 10 puntos en el segundo capítulo y marcando el despegue argentino para emparejar el marcador. Cugno se consolidó como la máxima anotadora del encuentro, con 25 puntos.

El compromiso colectivo fue una constante. El ingreso de Daniela Bulaich, con 10 unidades, resultó clave desde el banco de suplentes y le dio equilibrio al equipo en el tercer set, permitiendo a Mayer distribuir el ataque con mayor efectividad y haciendo que aparecieran las centrales. En este tramo brilló el esfuerzo colectivo para defender cada balón y abrir paso a los contraataques.

El cuarto set se vivió como una montaña rusa de sensaciones: Argentina se escapó 5-1, para luego ver cómo las checas dieron vuelta el marcador, 15-12 y 17-13. Sin embargo, la celeste y blanca demostró su resiliencia, volviendo a pasar al frente 19-18 tras el éxito de un doble cambio con el ingreso de Azul Benítez y Nicole Pérez. A pesar de un error en recepción que puso el tablero 21-23, un bloqueo crucial de Micaela Cabrera igualó el marcador en 23. Desde ese momento, el gigantesco corazón colectivo de Las Panteras para mantener en juego pelotas complicadísimas tuvo la enorme recompensa del triunfo más deseado.

Además de Cugno, Bianca Bertolino aportó 13 puntos y Daniela Bulaich 10, destacándose también el trabajo de Micaela Cabrera con 7 puntos y Nicole Pérez con 2. Por el lado checo, Monika Brancuska, una de las revelaciones de la última VNL, anotó 17 puntos, seguida por Helena Grozer con 14.

Con esta victoria, Las Panteras acrecentaron significativamente sus chances de meterse entre las 16 mejores del torneo. Ahora el calendario las enfrentará a Estados Unidos el domingo 24 a las 9:30 y a Eslovenia el martes a las 6:00. El partido contra Eslovenia, que ocupa el 25.º escalón en el ranking mundial, será clave para sellar el pasaporte a la siguiente instancia.