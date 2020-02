Instituto buscará avanzar en la Copa Argentina cuando este jueves se enfrente a Patronato desde las 20:05 por 32avos.

El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe y muchos hinchas viajaron para apoyar a La Gloria.

Tal es el caso de Emiliano, que se puso a vender plantas en la provincia vecina para poder comprar la entrada.

"A dedo vine, una gente me trajo y re buena onda, que entraron 20 kilómetros más", expresó.

Luego le dejó un mensaje a su novia: "Disculpá Emilse, me vine. No te hagas drama que con plata voy a volver. No me podía perder este encuentro. En todos lados Instituto".