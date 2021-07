El Barcelona parece que sigue armándose para la segunda parte del 2021. Con la confirmación de la continuidad de Lionel Messi a caer, más la llegada del delantero Sergio Agüero y el goleador Memphis Depay, las novedades no cesarían.

Según indica la prensa europea, el cordobés Paulo Dybala podría ser parte del canje que haría Juventus con el equipo culé, para incorporar al artillero francés Antoine Griezmann.

El periódico deportivo galo L’Equipe, publicó: "La negociación surgió luego de que se descartara un trueque entre el francés y Saúl Ñiguez, del Atlético de Madrid”.

Esta negociación se daría en el marco de bajar el presupuesto salarial de los jugadores del equipo catalán.

La Joya no viene pasando un buen momento futbolístico. Sus lesiones reiteradas hicieron que no volviera a brillar y anoto 5 goles en 26 partidos. Terminará su contrato con Juventus en junio del 2022, sin embargo el club quiere negociar para que no se vaya como jugador libre.