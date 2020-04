RIVER VS BELGRANO (GOL DE FARRE) GOL DE BELGRANO

Franco "Mudo" Vázquez tuvo el privilegio de disfrutar el ascenso de Belgrano, aquel 26 de junio de 2011, bajando de categoría a River Plate en el propio estadio Monumental de Núñez.

Ese suceso fue recordado ayer por el jugador de Sevilla de España, quien mantuvo un contacto a través de las redes sociales con fanáticos celestes, por iniciativa del club de Alberdi.

En ese vínculo, el nacido en Carlos Paz recordó que para la mayoría de la gente vinculada al fútbol, Belgrano tenía pocas chances de llegar a primera división.

"No nos daban ni un peso a que pudiéramos ganarle", recordó. Y amplió: "Hasta que Juanca (Olave) atajó el penal (a Mariano Pavone) pensé que podíamos perderlo, pero ahí se calló el estadio y dije 'es nuestro, lo tenemos'".

"El Mudo" habló también sobre el momento de gran efectividad de Guillermo Farré al convertir el gol de la igualdad, que le daba una gran tranquilidad para encarar los tramos finales del partidos y detalló las dificultades que tuvieron para festejar el ascenso junto a los hinchas que tuvieron que esperar varias horas en las tribunas del estadio Monumental.

"Queríamos salir a festejar con la gente. El tema es que todavía había hinchas de River rompiendo cosas y tuvimos que esperar casi dos horas para estar con ellos cantando. Fue una alegría increíble. Cada vez que lo recuerdo se me pone la piel de gallina", remarcó.

El carlospacense se refirió, por último, el presunto interés mostrado tanto por River Plate y Boca Juniors por tenerlo en sus filas. En ese sentido, expresó: "No es el momento de volver. Me quiero quedar en Europa y jugar al máximo nivel. No lo veo fácil".