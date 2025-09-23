“El padre de Lamine Yamal, furioso tras el Balón de Oro: ‘Aquí pasó algo muy raro’”

La edición 2025 del Balón de Oro dejó como ganador a Ousmane Dembélé, mientras que Lamine Yamal ocupó el segundo lugar. Tras la ceremonia realizada en París, las repercusiones no tardaron en llegar, y una de las voces más críticas fue la de Mounir Nasraoui, padre del joven atacante del Barcelona y de la selección española.

En declaraciones al programa El Chiringuito, Nasraoui manifestó su sorpresa por el resultado: «Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque no hay rivales a su nivel. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro».

El padre del futbolista subrayó que, a su criterio, el rendimiento de Yamal en la última temporada lo posicionaba como firme candidato al galardón. El delantero de 18 años se consolidó en el primer equipo del Barcelona, con títulos en la liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de su participación con la selección ibérica.

Finalmente, Nasraoui expresó confianza en el futuro: «El año que viene el Balón de Oro será español», en referencia a su hijo, quien se ha transformado en una de las grandes promesas del fútbol europeo.