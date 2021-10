Víctor Romero, el padre de Cristian "Cuti" Romero, una de las figuras de la Selección que se consagró campeona de la Copa América 2021, dialogó con Cba24n sobre el presente de su hijo que aparte brilla en la Premier League con el Tottenham, en la previa ante el cruce con Perú por fecha 12 de Eliminatorias Sudamericanas.

"Muy emocionado esperando el partido, haciéndole el aguante. Ojala siga por este camino, ha crecido muchísimo", expresó.

"Nunca he sido muy exigente como padre con él. Incluso hoy en día, antes que hablar de cualquier cosa, prefiero hablar de cómo esta él, su salud".

Respecto al combinado del entrenador Lionel Scaloni, destacó: "Se nota que está muy bien la Selección".

"Nunca imaginé este presente. Cuando tenés un hijo lo anotás para que vaya aprendiendo, para que no ande en la calle. Si me preguntas, ni lo firmaba. Pero él sí me lo dijo, en la plaza de barrio Ituzaingó, en el CIDI, me acuerdo patente que me dijo que iba a llegar a lo más alto. Pero uno sabe también que es cuestión muchas veces de suerte", concluyó.