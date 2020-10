El trámite exige a los jugadores a expresar sus sensaciones luego de un partido. Sin ocultar su emoción, pero de manera sencilla y contenida, Nadia Podoroska habló de lo que representa para ella esta victoria, la más importante de su trayectoria deportiva.

"Es un honor para mi esta victoria y está dedicada a Argentina, que no la está pasando bien por la pandemia. Agradezco a todas las personas que me apoyaron a lo largo de mi carrera. Y a una en particular que no la está pasando, bien, no sé si ha estado viendo el partido", dijo la jugadora de 23 años, que tuvo que ganar tres partidos en la qualy para clasidficar al cuadro principal y que en el transcurso del torneo venció en el debut a la belga Greet Minnen por 6-2 y 6-1. En segunda ronda consiguió su primer triunfo ante una top 30 al derrotar a la kazaja Yúliya Putíntseva, preclasificada 23, por 6-3, 1-6 y 6-2. En tercera superó a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6-3 y 6-2. Y el domingo se metió en cuartos al pasar un cruce muy cambiante contra la Barbora Krejcikova por 2-6, 6-2 y 6-3.