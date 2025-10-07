Miguel Ángel Russo atraviesa un momento delicado de salud y permanece bajo cuidados médicos en su domicilio. 

La noticia movilizó a todo el ambiente del fútbol, que volvió a mostrar su costado más solidario con mensajes de acompañamiento para el actual técnico de Boca.

Desde distintos clubes donde dejó su sello como Estudiantes de La Plata y Rosario Central se multiplicaron las publicaciones en redes. 

También se sumaron la AFA y la Conmebol, que enviaron palabras de fuerza y recuperación para uno de los entrenadores más reconocidos del país.

En Rosario recordaron su paso por el “Canalla” con un mensaje afectuoso, mientras que en La Plata lo nombraron como un referente histórico. 

La dirigencia del fútbol argentino, por su parte, destacó su trayectoria y pidió “mucha fuerza” en este momento difícil.

Preocupación en Boca: Russo internado con pronóstico reservado

Mientras tanto, el mundo del fútbol continúa esperando buenas noticias sobre su evolución.