“FIFA prueba el ‘VAR a pedido’: la tarjeta verde llega al Mundial Sub-20”

El arbitraje internacional suma una novedad que promete debate: en el Mundial Sub 20 de Chile debutará el Football Video Support (FVS), un sistema simplificado del VAR que busca reducir costos y agilizar decisiones.

La gran diferencia está en el protagonismo de los bancos de suplentes: serán los entrenadores quienes podrán solicitar revisiones, mostrando una tarjeta verde. Cada selección tendrá hasta dos pedidos por partido, limitados a jugadas clave como goles, penales, expulsiones directas o errores de identidad.

El FVS, probado con éxito en torneos juveniles y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024, utiliza menos personal técnico y menor infraestructura, lo que lo hace viable para ligas y federaciones con menos recursos.

“Hasta ahora los resultados han sido muy positivos”, afirmó Pierluigi Collina, mientras que Massimo Busacca destacó que esta experiencia ayudará a garantizar mayor justicia en competencias de alto nivel.

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, con la participación de 24 selecciones. Argentina compartirá el Grupo D con Cuba, Australia e Italia.