El Club Atlético Independiente publicó un video en sus redes sociales en el que repasa los graves incidentes ocurridos durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile.

El encuentro, que terminó cancelado por falta de garantías de seguridad tras enfrentamientos entre hinchas, dejó un saldo de al menos 19 heridos, tres de ellos graves, y más de 100 detenidos.

En el video, acompañado por una voz en off, Independiente aseguró que los disturbios comenzaron cuando los hinchas de Universidad de Chile, ubicados en la Tribuna Sur Alta, “sembraron la violencia que luego se multiplicó”.

Según el Rojo, los hinchas chilenos destruyeron cámaras de seguridad, agredieron a trabajadores, dañaron instalaciones sanitarias y usaron escombros, piedras, butacas y pirotecnia como proyectiles contra los hinchas locales, incluidos hombres, mujeres y niños en las tribunas inferiores.

El video también resaltó que “lo que debía ser una fiesta de fútbol se transformó en caos y miedo” y agregó que el 20 de agosto quedó como “uno de los días más tristes de la historia del fútbol argentino y sudamericano”.

El partido, empatado 1-1, fue cancelado en el minuto 48 del segundo tiempo tras el lanzamiento de objetos desde la tribuna visitante y la liberación de barras de Independiente en el sector de los hinchas chilenos, desencadenando una escalada de violencia. Hubo hasta un caso reportado de un hincha chileno que cayó desde la tribuna alta, aunque sobrevivió con heridas no mortales.

Independiente reconoció en el video que un grupo de sus propios hinchas respondió con “agresiones inaceptables” y anunció que trabajará para identificar y expulsar a los responsables, calificándolos como “criminales disfrazados de hinchas”.

El club expresó su compromiso para que “ningún hincha argentino, sin importar su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”.