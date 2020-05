Pocos dudan a esta altura de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, que los clubes argentinos reforzarán su carácter exportador. El River de Marcelo Gallardo no será la excepción y ya vislumbra la necesidad de tener que vender alguna de sus figuras para poder equilibrar sus finanzas.

El apuntado es el lateral internacional Gonzalo Montiel. Desde hace algunos meses varios equipos han mostrado su interés por el jugador: Roma, Torino, Betis, West Ham United y Bayer Leverkusen. Siguen de cerca la evolución del defensor de 23 años, quien tuvo un crecimiento muy importante bajo el ala protectora de Marcelo Gallardo y que formará parte de las futuras convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

A pesar de que River todavía no recibió ninguna propuesta formal, la directiva no se piensa bajar de los 12 millones de euros sin impuestos, con el agregado de que saben que el fútbol europeo no llegará con ofertas demasiado tentadoras por la situación económica mundial.

Medios de Italia afirmaron que el Torino estaría preparando una oferta formal por 11 millones de euros por el marcador de punta derecha. De ese importe, al club Millonario le quedarían unos 6 millones limpios. También se informó que antes de que termine la semana, la Roma haría su oferta para luchar para hacerse con el pase del internacional.