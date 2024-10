Las críticas de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa armaron un gran revuelo en Uruguay. El delantero, ya retirado de la Celeste, cuestionó con crudeza y sin filtros la falta de comunicación del cuerpo técnico con el plantel al tiempo que reveló que muchos de sus excompañeros estaban disconformes con los manejos y las formas del experimentado entrenador argentino. “Ni saludaba (...) Los jugadores van a llegar a un límite”, avisó el Pistolero en una entrevista con DSports.

Sus palabras no tardaron en provocar reacciones entre sus viejos compañeros y Federico Valverde, una de las grandes figuras del seleccionado charrúa, no se quedó callado. Al ser abordado por los micrófonos tras el partido que Real Madrid le ganó el sábado por 2-0 a Villarreal por LaLiga de España, el Pajarito dejó claro que no puede contradecir algunos de los comentarios de Suárez.

“Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla. Hay que seguir para adelante", afirmó el volante. Ojo, Valverde tampoco quiso echar más leña al fuego e insistió en que Uruguay debe enfocarse en las próxima doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. "Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”, destacó.