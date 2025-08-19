La natación argentina celebra un logro histórico con Agostina Hein, quien ha dejado su huella en el Mundial Junior que se disputa en Otopeni, Rumania. La atleta oriunda de Campana obtuvo la medalla dorada en la exigente prueba de los 400 metros medley (o combinados), marcando un tiempo de 4:34,34. Este registro no solo le valió el récord de campeonato, sino que también quebró la marca nacional y sudamericana de 4:37,51 que ostentaba Georgina Bardach desde su medalla olímpica de bronce en Atenas 2004, un récord que se mantenía desde hace 21 años.

Tras su victoria, Agostina Hein no pudo contener la emoción, expresando: “Amo esta carrera, estoy muy emocionada, tengo ganas de llorar” y “Amo esta carrera. Necesito llorar…”. Durante la competencia, Hein demostró un dominio notable, liderando gran parte de la prueba y consolidando su ventaja en el estilo pecho. Superó a la británica Amelie Smith (4:35,49) y a la japonesa Sasaki Shuna (4:38,94), quienes obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Este triunfo en Rumania culmina una serie de destacadas actuaciones para Hein, entrenada por Sebastián Montero, quien se preparó en las piletas del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD) y en Zárate. Recientemente, la joven nadadora fue la gran figura de la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde brilló al sumar ocho medallas. Su cosecha incluyó:

Tres medallas de oro: en los 400 metros libre, donde registró un récord de torneo con 4:06,96; y en las pruebas de 200 metros combinado y 400 metros combinado, esta última con un nuevo récord panamericano en la categoría (4:47,90) y también récord panamericano junior y argentino en los 200 combinados.

Cuatro medallas de plata: en las postas 4x100 libre mixto, 4x100 combinado femenino, 4x200 libre femenino y 4x100 combinado mixto.

Una medalla de bronce: en la posta 4x100 libre femenino.

Con tan solo 15 años, Agostina ya había demostrado su potencial al lograr la medalla de bronce en los 800 metros del Mundial Juvenil en Israel en 2023. También se destacó en la Copa del Mundo de mayores en Doha 2024, obteniendo su marca A para ese mundial y alcanzando un quinto puesto en los 800 metros libre, un octavo en la final de los 400 metros libre y un undécimo en los 1.500 metros. Además, fue la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A pesar de sus éxitos, Hein confesó haber considerado abandonar la natación debido a dificultades psicológicas tras torneos complicados. Sin embargo, gracias al apoyo de su entrenador, equipo y familia, continuó y ahora se consolida como una de las joyas del deporte argentino. “El año pasado no pensé estar acá. Quería tirar la toalla después de unos torneos muy complicados para mí psicológicamente. Pero estoy muy orgullosa de mí misma, de estar acá y de representar a Argentina”, compartió la nadadora.

Agostina Hein se suma a la selecta lista de campeonas mundiales juveniles argentinas, siguiendo los pasos de Delfina Pignatiello, quien fue bicampeona mundial juvenil en Indianápolis 2017 en las pruebas de 800 y 1.500 metros libre.

El camino de Agostina en Otopeni aún no termina. Este miércoles tiene programadas las eliminatorias de los 800 metros libre y el viernes competirá en el 400 libre y en los 200 combinados, buscando avanzar a nuevas finales. Hein disputa este Mundial junto a otros miembros del equipo nacional como Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Matías Chaillou. Su nombre ya está grabado en la historia de la natación y el deporte argentino.