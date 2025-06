¡HISTÓRICO! Los Pumas conquistan Dublín y superan a los British & Irish Lions en un duelo memorable

Los Pumas han logrado una hazaña sin precedentes, al vencer por 28 a 24 a los British & Irish Lions en el Aviva Stadium de Dublín el 20 de junio de 2025. Esta victoria no solo marca un debut soñado para la temporada 2025, sino que también corta una histórica racha de 50 años y representa el primer triunfo de su historia sobre este prestigioso combinado británico, superando el empate de 2005.

Desarrollo del Partido: Un Primer Tiempo Arrollador Bajo la dirección de Felipe Contepomi, el seleccionado argentino demostró desde el inicio un carácter, dinámica y temple impresionantes. El marcador se abrió con una efectiva patada de Tomás Albornoz. A pesar de un penal de Fin Smith para los Lions, Los Pumas mantuvieron la presión, lo que permitió a Ignacio Mendy conseguir el primer try del partido por la punta izquierda, producto de una gran jugada colectiva. Aunque Bundee Aki respondió con la primera conquista para el conjunto rojo y blanco, Los Pumas no se amedrentaron y, con dos penales más de Albornoz y un try del propio apertura tras una brillante acción de Juan Martín González y Rodrigo Isgró, cerraron la primera etapa con una ventaja de 21 a 10. Cabe destacar que un try de Luke Cowan-Dickie para los Lions fue anulado tras revisión del TMO por el neozelandés James Doleman.

Emoción y Remontada en el Complemento El inicio del segundo tiempo vio un cambio en la tónica del partido, con los Lions imponiendo su juego. En su primer avance, los visitantes lograron un try penal, que además resultó en una tarjeta amarilla para Mayco Vivas. Aprovechando la superioridad numérica, los Lions consiguieron una nueva conquista a través de Tadhg Beirne, quien, tras la conversión de Fin Smith, puso a su equipo arriba por 24 a 21.

Sin embargo, la reacción argentina fue inmediata y con el sello del rugby criollo. Albornoz nuevamente fue protagonista, rompiendo la línea y asistiendo a Matías Moroni. Este último, con un "kick quirúrgico", habilitó a Santiago Cordero, quien se zambulló en el ingoal rival para apoyar el try que selló el 28 a 24 final ante la marca de Marcus Smith.

Un Final para el Recuerdo: Defensa Heroica En el cierre del encuentro, el seleccionado nacional defendió los embates de los Lions de manera estoica. La defensa fue uno de los pilares del triunfo. A pesar de que el TMO revirtió una acción clave de penal a favor de Los Pumas en los últimos cinco minutos, una intervención decisiva de Rodrigo Isgró, robando la pelota en un momento límite, aseguró la histórica victoria. Este triunfo en Dublín marca la primera vez en la historia que Los Pumas se imponen ante el combinado británico en su casa.

La victoria, con Julián Montoya como capitán y el desempeño sobresaliente de figuras como Pablo Matera, Santi Carreras y los ya mencionados Albornoz, Mendy, Cordero e Isgró, no solo suma confianza sino que reafirma que Los Pumas están listos para competir de igual a igual con cualquier potencia del mundo. Para revivir este emocionante encuentro, se puede sintonizar en Disney+.