Instituto se prepara para hacer su debut tras obtener el ascenso a la Liga Federal

El plantel de Las Gloriosas ya comenzaron sus entrenamientos en el Salón Alto o en el Ángel Sandrín del club en doble turno más la parte física. Las prácticas son de lunes a viernes y ahora están licenciadas por las Fiestas y se deben presentar el lunes 6 de enero.

Ya se disputaron dos encuentros amistosos ante CEF y en San Francisco ante el equipo de San Isidro. El plantel que disputará la Liga aún no está confirmado y el cuerpo técnico es el siguiente:

Sebastián Fernández (entrenador)

Matías Coria (asistente)

Alejandro Luna (Preparador Físico)

Francisco Otero (Coordinador)

El 17 de enero arrancará la nueva temporada de la Liga Argentina Femenina de Vóley que reúne 15 equipos.

Los clubes participantes son:

• CEF N5

• ⁠Estudiantes

• ⁠Boca

• ⁠San Lorenzo

• ⁠River

• ⁠Sonde

r• ⁠Náutico

• ⁠Ferro• ⁠

Villa Dora

• ⁠Banco Provincia La Plata

• ⁠GELP

• ⁠Vélez

• ⁠Normal 3

• ⁠Instituto

• San José

La primera fecha se extenderá hasta el 19 del mencionado mes y los clubes que serán sede son: *CEF

*Instituto A.C.C.

*San José

*Villa Dora

*Sonder

*Náutico

*Normal 3

Calendario de los partidos a disputarse:

17/1/2025

CEF 5 vs BPLP

Instituto vs Vélez

San José vs Boca

Villa Dora vs Estudiantes

Sonder vs Gimnasia

18/1/2025

Náutico vs San Lorenzo

Normal 3 vs Ferro

Villa Dora vs Gimnasia

19/1/2025

CEF 5 vs Vélez

Instituto vs Banco Provincia La Plata

San José vs River

Sonder vs Estudiantes

Normal 3 vs San Lorenzo

Náutico vs Ferro

FORMATO DE DISPUTA:

Las Instituciones participantes de la Liga Argentina Femenina son quince (15), para el desarrollo de la competencia las mismas serán distribuidas en parejas, disputando la fase regular todos contra todos, por suma de puntos. Finalizada la fase regular clasifican las ocho primeras para la disputa del play off, las restantes para el play out.

CUARTOS DE FINAL – Se enfrentarán el 1º vs 8, el 2º vs el 7º, 3º vs 6º, 4º vs 5º al mejor de tres encuentros (1er partido en la cancha del peor clasificado de la fase regular. El 2do y 3er partido en la cancha del mejor clasificado).

SEMIFINAL: Los equipos ganadores de la fase de play off, disputarán la serie de semifinal al mejor de tres encuentros. (1er partido en la cancha del peor clasificado de la fase regular. El 2do y 3er partido en la cancha del mejor clasificado).

FINAL: Los equipos ganadores de la fase de semifinal, disputarán la serie de la FINAL de la Liga Argentina Femenina al mejor de tres encuentros. (1er partido en la cancha del peor clasificado de la fase regular. El 2do y 3er partido en la cancha del mejor clasificado).

FASE DE PLAY OUT: Se disputará con los equipos posicionados del 9º a 15º posición. Se organizan un cuadrangular y un triangular todos contra todos por suma de puntos, en la cancha del mejor clasificado de la fase regular.

Los dos primeros equipos de cada cuadrangular se encuentran clasificados para la edición 2026, los terceros y cuarto restante disputarán un triangular por la permanencia en la cancha del mejor clasificado de la fase regular.

Finalizado el triangular de permanencia desciende un equipo a la Liga Nacional de Voleibol Femenina 2026.