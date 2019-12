No suele quedarse callado ante un calendario irracional que obliga a elegir entre la cantidad de competencias que ofrece la FIFA. El entrenador alemán habló en las vísperas de una de las semifinales frente al Monterrey, por el Mundial de Clubes que se disputa en Doha, este miercoles.

El Liverpool se ha visto obligado a dejar de un lado su cruce de la Copa de la Liga ante el Aston Villa y será el segundo equipo quien la dispute dado que la plantilla ya se encuentra en Doha con todas sus estrellas.

"La solución que encontramos es jugar con el segundo equipo y vamos a esperar lo mejor. Es una oportunidad excelente para los chavales de participar en una competición distinta. En otras condiciones habríamos jugado con el primer equipo. Estoy seguro de que van a dar todo lo que tienen. No podemos sobrecargar a los jugadores, a lo mejor no gusta a la FIFA lo que digo, pero igual hay que buscar otra fecha para este torneo", señaló el entrenador.

Otro de los aspectos referidos por Klopp fue la elección de Qatar como sede del torneo de clubes campeones, por la lejanía y la erogación que deben hacer los hinchas de los participantes en la competencia. " "Estos detalles culturales no deben impedir a los aficionados de seguir a sus equipos. No es lo que me preocupa y no voy a dar respuestas políticas. Todo está muy bien organizado y fue a través de la FIFA y son ellos los que deberían pensar en los detalles. Es muy fácil hablar aquí, en este contexto, pero vengo a competir. No creo que los aficionados tengan miedo de viajar aquí y hay que respetar a todos los países, es el mensaje que debemos mandar".

Por último, el técnico del Liverpool se tomó un tiempo para hablar de su rival, el Monterrey de México: " "Es un buen equipo, hace tiempo que no pierden y tienen jugadores de gran calidad. Es un fútbol distinto pero me gustó muchísimo en su último partido. Siempre han tenido calidad, como Hugo Sánchez en el pasado", señaló el entrenador alemán.