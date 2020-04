Sergio "Kun" Aguero dice que no le afecta tanto la pandemia en cuanto a su actividad social ya que le gusta mucho estar en su casa. Lo dijo en un reportaje concedido al programa Sportia de TyC Sports en la que habló de su pasado y su cada vez más improbable futuro en Independiente de Avellaneda, de su relación con su hijo, Benjamín, y de la frustrada Copa América que se iba a jugar en nuestro país y en Colombia, y que finalmente fue suspendida por el coronavirus. "Nos agarraba en un buen momento, veníamos bien con (Lionel) Scaloni, con un buen equipo. Estábamos entusiasmados, ansiosos porque esta era la chance y más en Argentina", dijo.

Sobre como sobrelleva esta etapa de aislamiento, reconoció su debilidad con la playstation y su vínculo con Lionel Messi, con el que tenía encarnizados enfrentamientos en ese juego. "Al principio jugaba mal a la Play, era un 1... un 2. Ahora estoy en un 6..7, ahora te hago partido. En trece días mejoré mucho. Leo me decía que me había calentado el otro día (cuando pierde con gol de oro contra James Rodríguez) y me dice 'volviste al sub 20', en esa época jugábamos mucho a la play y nos agarrábamos a cara de perro mal, picante, nos mirábamos mal".

Y después reconoció la evolución estética que experimentaron los dos con la llegada de los años. "Ahora somos padres, sí, ja... Éramos feos, ahora mejoramos, con la edad mejoramos. Ves fotos de hace años y decís... 'mamá, mirá lo que era'".