El fin de semana había sido el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ayer fue el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. En ambos casos hubo una fuerte crítica a las últimas decisiones tomadas por la conducción del fútbol argentino, en estos momentos encabezadas por Claudio Tapia, en la AFA, y por Marcelo Tinelli en la Liga Profesional. Y en ese sentido, el discurso fue prácticamente similar al que sostuvo hace un par de meses el titular de Talleres, Andrés Fassi.

"El fútbol argentino nunca mira para adelante, no ve mas allá de lo que está pasando. Es muy difícil proyectar, también a veces no está la intención", dijo el ex jugador de la selección argentina como anticipo de la explicación que daría después, de manera más específica.

"Un campeonato con 28 equipos es imposible de vender al exterior. Tantos cambios en poco tiempo no le hacen bien al producto", explicó. Y agregó: "Ahora que sacaron los descensos, es una mentira que sea así, los jugadores quieren competir por algo".

Sin mencionar a nadie, pero mostrando su disconformismo con quienes toman las decisiones, hizo una comparación entre la época en la que gobernaba Julio Grondona y la actual. Y dijo: "Después de tanto tiempo de una gestión como la de Grondona, en donde Julio era el único que decidía, hay mucha muñeca para acomodar las cosas de una forma u otra. La mirada es muy corta".