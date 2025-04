Juan Jerónimo Colombo

Llegó a la primera de Estudiantes una semana antes del desembarco y el 15 de abril ya estaba en las islas. Oriundo de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires llego al pincha desde el club Pedernales. La colimba lo atrapó en las inferiores del club. Cuando le dieron de baja había terminado el torneo de las inferiores de 1981, comenzó a entrenar y Bilardo le pidió que entrenara con la primera, pero el destino lo llevo a las Islas Malvinas.

El 13 de junio los sorprendió un bombardeo de morteros, según cuenta Juan en una entrevista dada a “En una baldosa”, y su compañero el Negro Dandrea se le tiro encima, recibiendo las esquirlas por él. También cuenta que prefería no volver a hacerlo con una lesión que le impidiera seguir jugando al fútbol.

A su regreso fue recibido con indiferencia, Estudiantes tenía que renovarle contrato o dejarlo libre, pidió una prórroga a la AFA que le negaron. Afortunadamente el club lo mantuvo, cuando estaba listo para el debut la hepatitis retrasó su vuelta a los entrenamientos. Debuto el 3 de abril frente a Instituto, antes de poner rumbo a Ferro de General Pico. Islas lo llevo a Independiente y a Logroñes pero las lesiones acabaron con su carrera.

Hincha de San Lorenzo se dedica a entrenar fútbol infantil y conducir un programa partidario en una radio local.

Héctor Rebasti

Arquero de las inferiores de San Lorenzo, le tocó la colimba y a la vuelta le costó volver a un estado físico adecuado. Lo dejaron libre y probó suerte por insistencia de su padre en la vereda de enfrente, en Huracán. Le hicieron una prueba y quedó, decisión que le costó, por ser hincha del Ciclón.

Al poco tiempo empieza a entrenar con la primera, pero no tuvo una etapa para acomodarse. Fue convocado para reincorporarse al ejército donde le dieron un fusil y lo enviaron a la guerra. Al regreso ya no era el mismo, estuvo un tiempo en Huracán pero no llego a adaptarse, estuvo a punto de firmar en algunos equipos pero no pudo volver al fútbol. Termino trabajando en el Banco Provincia donde se jubilo.

Javier Dolard

Jugaba en Boca, compañero de Ruggeri en las inferiores, hacía 5 meses le habían dado la baja del servicio militar y estaba nuevamente de uniforme, pero esta vez en las islas. Atrás quedaban los entrenamientos, los goles (era goleador de su categoría) y la convocatoria al preseleccionado juvenil de Menotti. Habia llegado de Córdoba para probarse en River y no tuvo suerte, sí en Boca, donde le insistieron que no abandonara los estudios.

De regreso de Malvinas le costo adaptarse, y un desgarro le trunco prácticamente la posibilidad de volver al fútbol, un breve paso por Independiente de General Pico y también pasó a trabajar en el Banco Provincia.

Héctor Cuceli

Compañero de Rebasti en las inferiores de San Lorenzo, a la vuelta nunca llego a poder recuperar el nivel, una promesa incumplida de San Lorenzo de un contrato lo alejaron del fútbol. Tiene un taller mecánico propio.

Claudio Petrusi

Aquero de Rosario Central, estaba en las inferiores del Canalla cuando lo enviaron a Malvinas, fue destinado al cuerpo médico en las islas, al regreso no pudo seguir en el fútbol, se recibió de médico.

Omar De Felippe

Estaba haciendo las pruebas en Huracán cuando lo llamaron al combate, uno de los pocos que siguió con la carrera. Jugó en Huracán, Arsenal, Once Caldas, Villa Mitre, Rosario de Puerto Belgrano y Olimpo. Como DT en Olimpo, Quilmes, Independiente Emelec, Velez, Ñewells, Atlético Tucumán y Platense. Fue campeón de la serie A de Ecuador logrando clasificar a Emelec a la copa Libertadores y logra ascender a Olimpo (campeón de primera B nacional), a Quilmes y a Independiente.

Sergio Pantano

Jugaba en las inferiores de Talleres de Remedios de Escalada cuando fue a las islas. A su regreso jugó en la primera de Talleres logrando el ascenso a la B en 1983. También jugó en San Telmo, El Porvenir y Berazategui.

Luis Escobedo

Cuando lo llevaron a las islas ya tenía seis partidos en Los Andes, al regreso siguió jugando en el mil rayitas, Belgrano de Córdoba, Colón, Santiago Wanders de Chile, Vélez, Temperley y Dock Sud. Actualmente asiste a ex veteranos de Malvinas.

Julio Vázquez

Jugaba en el Centro Español, cuenta que a la vuelta no recuerda lo que le paso los primeros seis meses. Intentó estudiar, trabajar y jugar al fútbol. Lo echaron de un buen trabajo cuando se enteraron que era ex combatiente, ahora con la pensión afirma que se siente más reconocido. Continuó ligado al fútbol como entrenador de Ituzaingó, Cañuelas y ayudante de campo de Nueva Chicago en primera división.

Gustavo De Lucca

Jugaba en las inferiores de River cuando lo llamaron a la guerra. A su regreso tuvo una amplia trayectoria, jugó en Nueva Chicago, Talleres de Remedios Escalada. All Boys, en equipos de Chile como Santiago Wanders, Cobreloa, Deportes La Serena, Ohiggins, Colo Colo, Regional Atacama, Deportes Temuco, Everton, y en Alianza Lima de Perú como en FC Baden de Suiza. Fue goleador en Chile tanto en primera B 1987 como en primera división en 1988 y campeón de la Recopa Sudamericana con Colo Colo en 1992.

Fútbol en tiempos de guerra

Muchas veces las guerras pararon al fútbol, pero en nuestro país la pelota siguió rodando. Se jugó el torneo nacional de 1982 que empezó el 12 de febrero, dividido en 4 zonas de 8 equipos donde los dos primeros pasaban a cuartos de final.

El viernes 2 de abril las tropas argentinas desembarcaban en Malvinas, mientras Central Norte de Salta le ganaba 1 a 0 a Mariano Moreno de Jujuy.

El 2 de mayo mientras hundían al ARA General Belgrano, River vencía de visitante 3 a 2 a Quilmes, lo mismo hacia Ferro con Atlético Concepción de Tucumán, Boca y Estudiantes empataban en 1, Deportivo Roca le ganaba 1 a 0 a Racing, entre otros resultados.

Mientras las tropas inglesas intensifican los ataques empieza a definirse el torneo y se juegan los cuartos de final. Ferro elimina a Independiente de Mendoza, Quilmes a Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba a Racing de Córdoba y Estudiantes a San Martín de Tucumán.

En la parte más dura del ataque Inglés y mientras se daba el ataque más cruel, se jugaron las semifinales, el 6 de junio y el 13 de junio. Ferro elimina a Talleres y Quilmes a Estudiantes un día antes de la rendición argentina en Malvinas.

Ya con la guerra terminada y mientras se ocultaba a los pibes que volvían, el enorme Ferro de Griguol venía de pelearle los campeonatos a Boca y a River, le gana la final a Quilmes, empate de visitante y triunfo de local 2 a 0. El Ferro de Bacigalup, Gomez Cuper Rocchia y Garre Arregui Saccardi, Cañete, Crocco, Marcico y Juarez.

También la selección jugaba sus partidos, el 12 de mayo cuando 3000 soldados ingleses salían para las islas, entre ellos los mercenarios Gurkas, en Rosario se jugaba el último partido preparatorio para el mundial.

Un triunfo 1 a 0 ante Rumania y el 13 de junio ya en España, en el partido inaugural, Argentina caía ante Bélgica 1 a 0.

Ese día la selección formó con Fillol, Galván, Olguín, Pasarella y Tarantini Ardiles, Gallego y Maradona, Bertoni, Ramon Díaz y Kempes, el gol de Bélgica, Erwin Vandenbergh.

Luego vendría la rendición de las tropas argentinas, y el mundial seguía como si nada, en lo deportivo el fracaso de una de las selecciones que en nombres parecía una de las mejores, con la base del 78 y las figuras del juvenil del 79.

Vía Historiador Daniel Morello