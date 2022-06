“La rompiste”, la frase que le dedicó a Tini, Rodrigo De Paul en su primera selfie y beso publicada

Primero lo negaron. Después aparecieron las fotos de los papparazzi. Luego sugirieron que sí, que había romance y ahora lo gritan a los cuatro vientos. Un romance de esos “de manual” que cuando surge son mentiras de la prensa y luego la pura verdad, tanto que ahora es Rodrigo De Paul quien se ocupa de decir que sí, que está enamorado de Tini Stoessel.

El mediocampista de la Selección y del Atlético Madrid, publicó su primera foto romántica con Tini, sin esconderse, sin mostrarse a medias ni sugerir que están juntos. Lo hizo tras uno de los tres shows que la mega estrella brindó en Mendoza, para los cuales agotó las entradas con mucha antelación: “La rompiste”, le escribió sobre la imagen en la que ella le toma la cara y lo besa a él, que cierra los ojos, plenamente enamorado.

La primera foto que publicó De Paul con Tini Stoessel

El romance de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel: qué dijo el jugador

-”Estamos muy bien. Hacía un tiempo que no nos veíamos por tema de trabajo, pero cuando estamos juntos nos disfrutamos, la pasamos bien. Ya se lo dije a ella, pero la felicito porque la está rompiendo, hace feliz a mucha gente... Por el trabajo que tenemos, podemos sacarle una sonrisa a alguien o hacer olvidar un poquito los problemas de la gente”.

El nombre con el que tiene agendada a Tini en su teléfono

-”La tengo agendada con un apodo, pero lo guardo ahí, es un apodo medio raro porque bueno... nada, es medio distraída con el teléfono y va por ese lado, lo dejo ahí. Una de las cosas que tenemos es que nos divertimos mucho, nos repimos, somos los dos muy activos, nos juntamos con amigos, la pasamos bien”.

El tema que ella le cantó a él

El video que se llevó todos los comentarios y que fue filmado por algunos de los cientos de miles de fans que asistieron a uno de los shows es uno en el que Tini le dedica una parte de uno de sus temas al futbolista de la Selección argentina: “No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”.

LA NACION / MDZ / TN DEPORTIVO