Tras el agónico triunfo de Racing ante Peñarol por 3-1, que le permitió meterse en cuartos de la Copa Libertadores, uno de los protagonistas del encuentro entró en la historia del club.

Adrián “Maravilla” Martínez, que anoche consiguió un doblete ante el Manya, logró quebrar un importante récord con la camiseta del club de Avellaneda. La Academia se impuso como local y, con un gol de Franco Pardo en el final, evitó los penales y desató la locura en el Cilindro.

“Maravilla” Martínez y la nueva marca récord que consiguió con la camiseta de Racing
@Racing

Con sus dos goles de este martes, el atacante alcanzó los 17 tantos en torneos internacionales de la era de la Conmebol, superando a leyendas como Norberto Raffo, con 15 tantos, y se metió en la historia de uno de los clubes más grandes y prestigiosos del país.

El primero de Maravilla para abrir el marcador.

Cabe remarcar que, en la edición pasada de la Copa Sudamericana, el delantero ex Instituto había conseguido la exorbitante cifra de 10 goles en un mismo torneo internacional, marca que también logró Raffo en la Copa Libertadores de 1967.

El segundo gol ante Peñarol.

Goleadores históricos de Racing por torneos Conmebol

1Adrián Martínez17230,74
2Norberto Raffo15230,65
3Juan Carlos Cárdenas12340,35
4Gustavo Bou10190,53
5Roger Martínez9190,47
6Diego Milito7260,27
7Tomás Chancalay6100,60
8Humberto Maschio6250,24
9Marcelo Delgado6300,20
10Claudio Úbeda6400,15