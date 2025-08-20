“Maravilla” Martínez y la nueva marca récord que consiguió con la camiseta de Racing

Tras el agónico triunfo de Racing ante Peñarol por 3-1, que le permitió meterse en cuartos de la Copa Libertadores, uno de los protagonistas del encuentro entró en la historia del club.

Adrián “Maravilla” Martínez, que anoche consiguió un doblete ante el Manya, logró quebrar un importante récord con la camiseta del club de Avellaneda. La Academia se impuso como local y, con un gol de Franco Pardo en el final, evitó los penales y desató la locura en el Cilindro.

Con sus dos goles de este martes, el atacante alcanzó los 17 tantos en torneos internacionales de la era de la Conmebol, superando a leyendas como Norberto Raffo, con 15 tantos, y se metió en la historia de uno de los clubes más grandes y prestigiosos del país.

Cabe remarcar que, en la edición pasada de la Copa Sudamericana, el delantero ex Instituto había conseguido la exorbitante cifra de 10 goles en un mismo torneo internacional, marca que también logró Raffo en la Copa Libertadores de 1967.

Goleadores históricos de Racing por torneos Conmebol