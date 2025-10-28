“Me encantaría jugar el Mundial”: Messi volvió a ilusionar a la Selección

Lionel Messi despertó alegría entre los hinchas argentinos en una entrevista con NBC. El astro rosarino dejó abierta la puerta para disputar su sexta Copa del Mundo: “Es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me encantaría”.

Además, se mostró esperanzado: “Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada con el Inter. Quiero estar bien, ser útil al grupo y a la Selección. Si llego al 100%, me gustaría estar ahí”.

El campeón en Qatar 2022 recordó ese momento único: “Era el sueño de mi vida. Había ganado todo con el Barcelona, pero levantar la Copa del Mundo era lo único que me faltaba”.

También se refirió a Diego Maradona, a quien definió como “nuestro máximo ídolo”, y reconoció que cada paso con la camiseta argentina “sigue siendo especial”.

“Obviamente, para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, dijo.

A los 38 años, Messi parece no haberle puesto fin a su aventura con la Selección, y lo más probable es que defienda el título en 2026.