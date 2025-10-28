“Me encantaría jugar el Mundial”: Messi volvió a ilusionar a la Selección
El capitán argentino reveló cuándo definirá su presencia en 2026 y defendió el título con la Scaloneta.
Lionel Messi despertó alegría entre los hinchas argentinos en una entrevista con NBC. El astro rosarino dejó abierta la puerta para disputar su sexta Copa del Mundo: “Es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me encantaría”.
Además, se mostró esperanzado: “Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada con el Inter. Quiero estar bien, ser útil al grupo y a la Selección. Si llego al 100%, me gustaría estar ahí”.
El campeón en Qatar 2022 recordó ese momento único: “Era el sueño de mi vida. Había ganado todo con el Barcelona, pero levantar la Copa del Mundo era lo único que me faltaba”.
También se refirió a Diego Maradona, a quien definió como “nuestro máximo ídolo”, y reconoció que cada paso con la camiseta argentina “sigue siendo especial”.
“Obviamente, para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, dijo.
A los 38 años, Messi parece no haberle puesto fin a su aventura con la Selección, y lo más probable es que defienda el título en 2026.