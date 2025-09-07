"Me está dando un calambre": el inconveniente físico de Colapinto en plena carrera

Franco Colapinto tuvo un domingo difícil en el Gran Premio de Italia. El argentino terminó cayendo hasta el puesto 17 tras sufrir un calambre en la mitad de la carrera.

El momento quedó registrado por la radio del equipo Alpine. Su ingeniero, Stuart Barlow, le pedía apretar el ritmo y buscar posiciones, pero Colapinto respondió con crudeza: “No puedo, me está dando un calambre”. La dolencia física, sumada al desgaste de los neumáticos, lo dejó sin reacción en el tramo decisivo.

Esa situación fue aprovechada por su compañero Pierre Gasly. El francés, que había girado gran parte de la prueba con gomas duras, paró a tres vueltas del final para colocar un compuesto más blando y fresco. Con esa ventaja, lo superó en la última vuelta, generando discusión en redes.

Una periodista le consultó sobre el momento: “Al último intercambiaron posiciones con Gasly”, a lo que Franco respondió: “Si, no sé. No sé”, visiblemente ofuscado.

Más allá de la polémica, el balance del fin de semana fue negativo para Alpine: ninguno de sus autos entró en zona de puntos. Colapinto, que había ilusionado con meterse en el Top 10, terminó condicionado tanto por lo físico como por la estrategia de equipo.

El pilarense se fue de Monza con sabor amargo, pero también con la experiencia de haber peleado rueda a rueda en un circuito histórico.