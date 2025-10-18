“Me levantó del suelo”: el duro testimonio de la enfermera que denunció a Luca Vildoza

La enfermera agredida durante un incidente vial en Bolonia que tuvo como protagonista al argentino Luca Vildoza rompió el silencio y ofreció su testimonio sobre lo ocurrido. En diálogo con el diario La Repubblica, Tiziana D’Antonio, voluntaria de la Cruz Roja desde hace más de dos décadas, afirmó que el jugador de Virtus Bologna “la tomó del cuello y la levantó del suelo” en medio de una discusión de tránsito.

El hecho se produjo en la medianoche del miércoles, cuando el basquetbolista y su esposa, la voleibolista serbia Milica Tasic, regresaban a su domicilio tras el partido que el equipo italiano disputó ante Mónaco por la Euroliga. Según la reconstrucción inicial, Vildoza habría increpado al personal de una ambulancia que se desplazaba lentamente por una emergencia.

D’Antonio aseguró que intentó explicarle al conductor que se trataba de una situación de urgencia, pero que la respuesta fue violenta: “Me agarró del cuello y me levantó del suelo; empecé a gritar. Ella me tiró del pelo. Entré en pánico y tuve miedo”. La enfermera agregó que nunca había vivido una experiencia similar y que aún no sabe si podrá volver a desempeñar su función.

Tanto Vildoza como su esposa fueron detenidos y posteriormente liberados, aunque enfrentan una denuncia por agresión. El abogado del deportista, Mattia Grassani, negó que los hechos hayan ocurrido de la manera relatada por el personal sanitario.

Pese a la controversia, el jugador —campeón con la selección argentina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y subcampeón mundial en China— volvió a la actividad este viernes y participó del triunfo de Virtus Bologna ante Asvel Lyon por la Euroliga.

El club italiano emitió un comunicado en el que expresó que “se está llevando a cabo una investigación profunda para esclarecer los hechos”, mientras que el Comité de la Cruz Roja de Bolonia manifestó su “pleno apoyo a los voluntarios agredidos” y condenó el episodio, al que calificó como “una agresión sin motivo aparente”.