La destacada nadadora argentina Delfina Pignatiello, con más de 500 mil seguidores en su red de Instagram, fue quien denunció en su cuenta de esa red haber sido "sexualizada" por variados comentarios durante un vivo en el que compartió parte de su rutina de entrenamiento.

"Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada"

Fueron las palabras de la campeona panamericana según la captura de una historia que publicó el medio La Nación.

"Bancarse los chistes y el hate en las redes es una cosa, pero a la sexualización si hay que ponerle freno. Hay un límite"

Expresó también en Twitter.