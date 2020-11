El ex representante de Antoine Griezmann, Éric Olhats, en una nota realizada por el diario France Football, cargó con dureza contra Lionel Messi, a quien acusó de no aceptar la llegada de su compatriota.

"Antoine (Griezmann) llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vió la llegada de Antoine con buenos ojos", expresó.

El empresario explicó la distinta disposición de Griezmann en su llegada a Barcelona con respecto a la que para él tuvo el argentino. "Su actitud ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir (su disgusto). Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés".

Con respecto a la figura de Messi en el vestuario del plantel catalán, Olhats fue contundente: "Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él".

En cuanto a la posición de Griezmann con respecto a esta situación, el entrevistado defendió a su ex representado. "Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así, en absoluto. Y no es por falta de coraje o personalidad", aclara. "Es un epicúreo. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla".