¡Mirco Cuello: Argentina tiene un nuevo campeón mundial de boxeo!

El boxeo argentino celebró un nuevo hito el 8 de agosto de 2025, cuando Mirco Cuello (16-0, con 13 KO) hizo historia en Libia. El pugilista santafesino aplastó por nocaut técnico en el segundo asalto (KOT2) al mexicano Sergio "Chakal" Ríos (19-1, 7 KO), conquistando así el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate, que apenas tuvo paridad durante los primeros dos minutos, mostró la contundencia de Cuello. Antes de que finalizara el primer round, el "Chakal" Ríos ya había visitado la lona, logrando sobrevivir y salir al segundo asalto. Sin embargo, la victoria de Cuello era inminente. Tras un nuevo derribo, y poco después de que su rival se pusiera de pie, Cuello asestó un espectacular gancho al hígado, culminando la pelea con una categórica y soberbia definición que lo coronó campeón del mundo.

Esta significativa victoria eleva a Mirco Cuello al estatus de segundo campeón del mundo argentino en la actualidad, sumándose a Fernando "el Pumita" Martínez, dueño del cinturón AMB supermosca. Además, Cuello se inscribe como el 43° campeón mundial en toda la historia del boxeo nacional.

Con el cinturón de campeón interino en su poder, el próximo gran objetivo para Mirco Cuello podría ser Nick Ball (22-0-1, 13 KO), el campeón regular de la AMB. Ball tiene programado un enfrentamiento con Sam Goodman el 16 de agosto en Arabia Saudita, y Cuello podría ser su siguiente rival.

Cabe destacar que la velada en Libia también vio el triunfo de otro argentino: Josué Agüero, quien mantuvo su invicto y se consagró campeón Gold Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo tras derrotar al mexicano Diego Alemán por decisión unánime. Sin embargo, no todo fue celebración, ya que la pelea entre Mike Pérez y Christian Luis terminó en "No Contest" debido a un polémico golpe del cubano después de la campana del cuarto asalto, que impidió la continuidad del argentino.