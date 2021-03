Liliana Montero es la entrenadora del equipo femenino de Villa Siburu, que milita la Primea B de la Liga Cordobesa.

Apasionada por el fútbol comenzó siendo jugadora, aunque como pasa en la mayoría de los casos, se descubrió de "grande". Cuando se retiró, decidió seguir vinculada con las canchas y la pelota por lo cual hizo la carrera de dirección técnica.

Luego de 6 años de dirigir independientes, alternando con trabajos de turismo, finalmente le llegó el llamado de Mariela Carreras, presidenta de Villa Siburu, para convocarla a hacerse cargo del plantel femenino. Desafío que aceptó.

En el segmento "Las mujeres y el deporte de Córdoba" de Canal 10, analizó el equipo que recibió: "Me encontré con un grupo de chicas, jugadoras por supuesto, pero con un grupo de chicas jugando al fútbol. Con muchas ansias de crecimiento en esto, técnicamente y tácticamente. Fui bien recibida".

Villa Siburu hizo pretemporada de 2 meses y se encuentra a la espera del inicio del torneo en la Liga.

Consultada por la realidad del femenino, destacó: "Yo siempre digo que el deporte es el deporte y no tiene género. pero como sociedad cordobesa nos cuesta avanzar.

"Como sociedad debemos cuidar estos espacios, de incluir el deporte, el juego y la recreación. La profesionalización, porque lo necesitamos como sociedad y sacarlos de la delincuencia, la droga y qué mejor que estos espacios".

Por ultimo se refirió al limite de edad impuesto por la Liga Cordobesa, de 27 años: "Es innecesario. No tendría que haber límite de edad, porque no tenemos inferiores, no venimos con escuelitas. Por eso necesitamos una base para una mejor proyección".