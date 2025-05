"No puedo mover los brazos": Fernando Gayoso relató su lucha diaria contra la ELA

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros con pasos por Boca Juniors, Racing, Vélez y Tigre, vive una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta su movilidad y lo obligó a alejarse de su función habitual en el primer equipo. Sin embargo, no dejó el fútbol ni su pasión: hoy colabora con las divisiones juveniles en el predio de Ezeiza.

En una entrevista con Radio Continental, compartió cómo convive con los síntomas y las limitaciones que impone la enfermedad: “Hace casi dos años me diagnosticaron ELA. No puedo mover los brazos y tengo una dificultad para caminar. Sigo yendo al club, estoy con los chicos, con la Primera. El club me dio una función que me permite seguir en el fútbol”, expresó con emoción.

Gayoso recordó cómo comenzaron los primeros signos en su cuerpo a fines de 2022: “Empecé a tener problemas para levantar pesas con el brazo derecho. Pensé que era por haber atajado tantos años. Fui a un traumatólogo, el club me derivó a otros médicos y ahí salió lo que era”.

El diagnóstico fue un golpe durísimo. “Cuando me dijeron que muy probablemente sea ELA, sentí que se terminaba todo. Pensé en el caso de Esteban Bullrich, se me puso todo en negro y no podía caminar. Con la familia lo fuimos procesando. Hoy estoy muy fuerte de la cabeza”, aseguró.

Gayoso relató que su día a día no es sencillo, pero su fortaleza mental es clave: “Estoy muy enojado porque nos puede tocar a cualquiera, pero yo viví toda la vida de los brazos, las manos y las piernas, y lo primero que me ataca esta enfermedad son justamente los brazos, las manos y las piernas. Mi cabeza es más fuerte que el enojo. Me levanto todos los días con ganas”.

Sobre su fe, reconoció que la situación lo hizo replantearse muchas cosas: “Era creyente, hasta este momento. No es fácil sostenerlo. Estoy enojado. Cualquier otra cosa lo hubiera aceptado”.

En cuanto a los tratamientos, Gayoso analiza alternativas como la terapia con células madre: “No es una cura, pero puede ralentizar el avance. Todo lo que pueda probar para tener mejor calidad de vida, lo voy a probar. Si mañana aparece un líquido, lo voy a probar”.

Ese tratamiento podría realizarse en una clínica de Córdoba en las próximas semanas, lo que generó una ola de solidaridad en el ambiente del fútbol. Hinchas de Boca y del fútbol en general organizaron campañas para colaborar con los gastos del procedimiento.

“El hincha de Boca es espectacular y el del fútbol en general también. No tengo palabras para agradecer a la gente que me ayuda, que llama para colaborar. Soy un agradecido eterno al fútbol”, dijo emocionado.

También tuvo palabras de gratitud para el club de la Ribera: “Boca se portó excelente conmigo. Siempre estuvieron cerca, me renovaron, me acompañaron. Me da vergüenza tocar siempre la misma puerta, pero sé que si la toco, van a responder”.