“Odian lo popular”: la furia de Toviggino contra Milei por el Mundial 2030

La disputa entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y dirigente de máxima confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei tras la ausencia de representantes argentinos en la reunión que la FIFA llevó adelante en Nueva York para avanzar con la organización del Mundial 2030.

El dirigente expresó su malestar a través de su cuenta de X, donde dejó frases de alto voltaje político: “Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano”.

Toviggino fue más allá y señaló que Argentina no presentó a ningún funcionario nacional en el encuentro con Gianni Infantino: “No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Se ve que sólo le preocupa el ‘rescate’ de los fugadores”.

En otro pasaje de su mensaje, ironizó con el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a Karina Milei, hermana del Presidente: “Quizás como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa”.

El cruce se produce en un momento en que la FIFA evalúa cambios históricos para la próxima Copa del Mundo, entre ellos la posibilidad de que la Selección argentina dispute toda la fase de grupos como local y que el torneo se amplíe a 64 equipos.