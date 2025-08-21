La noche del miércoles en Avellaneda quedó marcada por la violencia durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile. La Conmebol decidió suspender el encuentro debido a la falta de garantías de seguridad.

Desde la tribuna Pavoni Alta, un sector de hinchas visitantes comenzó a arrojar proyectiles, piedras y butacas hacia los simpatizantes locales, desatando disturbios que derivaron en enfrentamientos entre ambas parcialidades y daños en las instalaciones del estadio.

En medio del caos, se viralizó un video en el que un barra de Independiente amenaza a dos hinchas chilenos con la frase: “pedí perdón”. Lejos de ser un gesto de disculpa, la advertencia se utilizó como un instrumento de intimidación, reflejando la impunidad con la que actúan algunos sectores de las barras argentinas.

La publicación del material provocó reacción inmediata en medios nacionales e internacionales, generando indignación y renovando el debate sobre la seguridad en los estadios sudamericanos.