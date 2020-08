La excusa fue la presentación de Trincao como nuevo integrante del plantel de Barcelona. Desde ayer a la tarde ningún dirigente de Barcelona se había expedido sobre el pedido de salida de Lionel Messi. Y fue el nuevo secretario técnico del club, Ramón Planes, quien hizo frente a las preguntas sobre la posible partida de "La Pulga".

"Fue una noticia importante lo de Messi, pero lo que pensamos, y lo hemos dicho muchas veces, es que pensamos en Messi como jugador del Barça. El club se ha reconstruido muchas veces a lo largo de su historia y siempre ha vuelto con fuerza. Nuestra idea es hacerlo alrededor del mejor jugador del mundo", respondió.

Planes aclaró que "por Messi hay que tener un respeto enorme por lo que es y por su historia" y agregó: "El matrimonio de Messi con el Barça ha dado mucho a los dos, muchas alegrías a la afición e internamente estamos trabajando para convencer a Messi, buscar la mejor solución para el Barça y para Messi".

Planes intentó en todo momento ser conciliador. "Cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar. No es una disputa entre Messi y el Barcelona, no se lo merecen ninguno de los dos". Planes reveló que el rosarino no les comunicó que no se vaya a presentar a los entrenamientos que arrancan el próximo lunes, aunque cualquier comunicación entre las partes quedará en privado: "Nuestro esfuerzo está en dialogar", explicó.

También habló sobre el rol de Ronald Koeman en la reconstrucción del plantel y la sensibilidad que hay que tener para no producir rispideces con los jugadores afectados.

"El club trabaja internamente en el nuevo proyecto. Koeman dijo que hablaría con los jugadores a nivel privado, lo ha hecho y lo esta haciendo. Hay que tener mucho respeto por jugadores que le han dado mucho al Barça. Son momentos difíciles y a veces las decisiones son dolorosas, pero son conversaciones privadas e internas".