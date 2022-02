El tenista argentino Diego Schwartzman, máximo favorito al título, enfrentará este viernes al colombiano Daniel Elahí Galán por los cuartos de final del Córdoba Open. en una jornada en la que también jugarán sus compatriotas Juan Ignacio Londero y Sebastián Báez.



El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, jugará frente a Galán (127), surgido de la clasificación, no antes de las 18.30 en la cancha central del estadio Mario Alberto Kempes.

La programación de los cuartos de final del torneo que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 493.875 dólares es la siguiente:



- Cancha Central -



. A las 14.30:



Albert Ramos (España) vs. Lorenzo Sonego (Italia).



. A continuación:



Juan Ignacio Londero (Argentina) vs. Nikola Milojevic (Serbia).



. No antes de las 18.30:



Diego Schwartzman (Argentina) vs. Daniel Elahí Galán (Colombia).



. A continuación:



Cristian Garín (Chile) y Sebastián Báez (Argentina) vs. Alejandro Tabilo (Chile) y Carlos Taberner (España).



- Cancha 1 .



. A las 15:



Roberto Carballes Baena (España) y Jaume Munar (España) vs. Andrej Martin (Eslovaquia) y Tristán Samuel Weissborn (Austria).