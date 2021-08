¿Por qué el Gran Premio de Bélgica que solo tuvo tres giros dio puntos?

Fernando Alonso, uno de los pilotos más experimentados de la actual grilla de la Fórmula 1, dio sus impresiones del fin de semana en el Gran Premio de Bélgica que solo tuvo tres vueltas detrás del auto de seguridad y entrego el 50% de puntaje.

El piloto asturiano está de acuerdo con la decisión de no largar la carrera ya que las condiciones no estaban dadas para competir, pero no con la entrega de puntaje. "Fue la decisión correcta parar la carrera dadas las condiciones. Pero creo que es extraño que se puntúe por este fin de semana. Solo hubo una situación de bandera roja en la pista y tan solo dimos vueltas bajo el Safety Car, así que no fue una carrera", señaló