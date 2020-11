La crisis futbolística, institucional y también de indentidad del Barcelona está contaminando también a Lionel Messi. No es frecuente observar al crack argentino en el banco de suplentes. Seguramente recorrerá el mundo.

Sin bien el capitán venía jugando todos los partidos, es díficil entender que se trate sólo de un descanso. El segundo entrenador del Barça, Alfred Schreuder, aseguró, en declaraciones periodísticas, que se trata de una decisión puramente técnica. "No estamos hablando de una lesión, simplemente es que no está fresco. Son muchos partidos y ya lo dijo Koeman, si alguien no está fresco al máximo es mejor que empiece el partido en el banco".

Hacía más de un año que el argentino no era suplente en Liga. Fue ante el Granada, en el mes de septiembre en la quinta jornada de Liga. Leo llevaba, hasta el momento, disputados todos los minutos oficiales de la presente temporada.

También surgieron las especulaciones que están a la orden del día, sobre todo luego del opaco triunfo del Barcelona frente al Dínamo Kiev por la Champions, donde muchos observadores hablaron de un Messi apagado y desconectado del equipo.